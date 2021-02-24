Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı
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Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

24.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:34
Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 22, Irak'ta 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 22, Irak'ta 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 22 kişinin Kovid-19'dan öldüğünü, 4 bin 24 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin toplam sayısının 4 bin 611'e çıktığı, vakaların 376 bin 441'e yükseldiği belirtildi. Sağlığına kavuşanların sayısının ise 341 bin 21 olduğu kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 salgınında 13 kişi daha vefat etti, 4 bin 306 yeni vaka kaydedildi.

Irak'ta 2 bin 110 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 324'e yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 680 bin 288'e, iyileşenlerin sayısı da 625 bin 447'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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