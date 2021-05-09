Ürdün ve Filistin'den, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini durdurması için uluslararası topluma çağrı
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Ürdün ve Filistin'den, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini durdurması için uluslararası topluma çağrı

Ürdün ve Filistin'den, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini durdurması için uluslararası topluma çağrı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün ve Filistin, uluslararası toplumu, Mescid-i Aksa'daki ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Ürdün ve Filistin, uluslararası toplumu, Mescid-i Aksa'daki ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki telefonda görüştü.

İkili görüşmede bakanlar, "işgal altındaki Doğu Kudüs'te artan tehlikeli gerginlikten işgalci İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu" belirtti.

Ürdün ve Filistin Dışişleri Bakanları, "Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu" ifade ederken "İsrail saldırılarının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna" işaret etti.

Uluslararası toplumu, artan ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağıran Safedi ve Maliki, Arap dışişleri bakanlarının Kudüs'teki durumu görüşmek üzere gelecek hafta düzenleyeceği olağanüstü toplantı için hazırlık yapıldığına işaret etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

İsrail polisi, cuma akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmeyi kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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