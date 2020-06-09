Ürdün ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı Ürdün'de 845'e, Filistin'de 661'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı Ürdün'de 845'e, Filistin'de 661'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 845'e, iyileşen hasta sayısının ise 657'ye ulaştığı bildirilen açıklamada, virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmediği ifade edildi.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4'ü çocuk 7 kişinin daha enfekte olduğu duyuruldu.

Söz konusu kişilerin El Halil kentinin güneyindeki bir beldeden olduğu aktarılan açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 661'e yükseldiği kaydedildi.

İyileşen hasta sayısının ise 559'a ulaştığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen ülkede toplam can kaybının 5 olduğu yinelendi.

Kaynak: AA