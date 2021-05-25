Ürdün ve Fas'a girişine izin verilmeyen Filistinli, havaalanında açlık grevine başladığını duyurdu
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Ürdün ve Fas'a girişine izin verilmeyen Filistinli, havaalanında açlık grevine başladığını duyurdu

Ürdün ve Fas'a girişine izin verilmeyen Filistinli, havaalanında açlık grevine başladığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Filistin vatandaşı Fadi eş-Şarbati, Ürdün ve Fas'a girişine izin verilmemesi sebebiyle Kazablanka'daki 5'inci Muhammed Uluslararası Havalimanı'nda açlık grevine başladığını açıkladı.

Filistin vatandaşı Fadi eş-Şarbati, Ürdün ve Fas'a girişine izin verilmemesi sebebiyle Kazablanka'daki 5'inci Muhammed Uluslararası Havalimanı'nda açlık grevine başladığını açıkladı.

Şarbati, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'deki ailesini ziyaret etmek için Fas'tan sorunsuz şekilde ayrılarak 11 Mayıs'ta Ürdün'e geçtiğini ancak havaalanında "hiçbir gerekçe gösterilmeksizin" girişine izin verilmediğini belirtti.

Ürdün'den 15 Mayıs tarihinde oturum izninin olduğu Fas'a döndüğünü kaydeden Şarbati, 5'inci Muhammed Uluslararası Havalimanı yetkililerinin de Fas'a girişini engellediğini kaydetti.

Şarbati, yaşadığı durumu protesto etmek amacıyla bir haftadır açık grevinde olduğunu belirtti.

Mayıs 2019'da "terör örgütünü finanse ettiği" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 7 gün gözaltında kaldığını kaydeden Şarbati, yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakıldığını söyledi.

Konuyla ilgili Fas ve Ürdün makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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