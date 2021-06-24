Ürdün ve Esed rejimi enerji alanında iş birliğini güçlendirmeyi görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün ve Esed rejimi enerji alanında iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

Ürdün ve Esed rejimi enerji alanında iş birliğini güçlendirmeyi görüştü
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Ürdün ve Beşşar Esed rejimi, iki taraf arasındaki petrol ve elektrik sektörüyle ilgili konuları ve bunları güçlendirmeyi ele aldı.

Ürdün ve Beşşar Esed rejimi, iki taraf arasındaki petrol ve elektrik sektörüyle ilgili konuları ve bunları güçlendirmeyi ele aldı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Hala Zevati, Esed rejimine bağlı Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı ve Elektrik Bakanı ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, Ürdün ve Suriye arasında var olan elektrik hattı, iki ülkeyi birbirine bağlayan Arap gazı boru hattının altyapısı ve yenilenebilir enerji konuları değerlendirildi.

Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Zevati, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki taraf arasında enerji alanında ekonomik entegrasyon politikası çerçevesinde iş birliğini etkinleştirmenin önemini vurguladı.

Ürdün, petrol ihtiyacının yüzde 95'ini ithal ediyor ve elektrik üretiminde sıkıntı yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Tolga Yüce Emel Sayın Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ürdün ve Esed rejimi enerji alanında iş birliğini güçlendirmeyi görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 00:43:03. #1.13#

title