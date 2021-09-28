Ürdün ve Esed rejimi arasındaki uçuşlar 9 yıl sonra yeniden başlıyor - Haberler
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Ürdün ve Esed rejimi arasındaki uçuşlar 9 yıl sonra yeniden başlıyor

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Ürdün ve Esed rejimi arasındaki uçuşlar 9 yıl sonra yeniden başlıyor

Ürdün ve Esed rejimi, Ürdün Kraliyet Hava Yollarına bağlı uçakların Amman ve Şam arasında uçuşlarına 3 Ekim'den itibaren tekrar başlaması için anlaşmaya vardı.

Ürdün ve Esed rejimi, Ürdün Kraliyet Hava Yollarına bağlı uçakların Amman ve Şam arasında uçuşlarına 3 Ekim'den itibaren tekrar başlaması için anlaşmaya vardı.

Çalışmalarını bugün tamamlayan iki ülkenin ortak bakanlar komitesinin çalışmaları sonrasında açıklama Ürdün Başbakanlığından yapıldı.

3 Ekim'den itibaren Kraliyet Hava Yollarına ait yolcu uçaklarının Amman ile Şam arasında seferlerine başlayacağı belirtilen açıklamada, Ürdün- Suriye arasında eskiden olduğu gibi ortak ve serbest ticaret bölgesinin oluşturulması için de çalışmaların hız kazanacağına işaret edildi.

Yapılan görüşmelerde, Suriye'ye verilen elektriğin buradan alınacak su karşılığında artırılması ve Yermuk havzasından Ürdün'ün elde ettiği faydanın daha da yükseltilmesinin yanı sıra Mısır gazının ve elektriğinin Ürdün ve Suriye üzerinden Lübnan'a nakli meselesinin de ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, taraflar arasında tarım ürünleri ve mal taşımacılığıyla beraber yolcu taşımacılığının da canlandırılmasına yönelik yol haritasının görüşüldüğü aktarıldı.

İki ülke arasındaki uçuşlar, Suriye'deki iç savaştan kaynaklanan güvenlik endişeleri nedeniyle 2012 yılında askıya alınmıştı.

Ürdün ve Suriye arasında bulunan ve 57 gündür kapalı olan Cabir Sınır Kapısı'nın da dün tekrar faaliyete geçeceği açıklanmıştı.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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