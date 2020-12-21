Ürdün ve Bahreyn Kralları "ikili ilişkilerin güçlendirilmesini" görüştü
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Ürdün ve Bahreyn Kralları "ikili ilişkilerin güçlendirilmesini" görüştü

21.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:03
Ürdün ve Bahreyn Kralları

Resmi ziyaret için Bahreyn'de bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kral Hamed bin İsa Al Halife ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak öneme sahip meseleleri görüştü.

Resmi ziyaret için Bahreyn'de bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kral Hamed bin İsa Al Halife ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak öneme sahip meseleleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Al Halife ile Manama'daki Sahir Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, ortak öneme sahip bölgesel gelişmeler ile ikili ilişkileri güçlendirme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgının etkilerini azaltma konuları ele alındı.

İkili ayrıca Ürdün ve Bahreyn arasında ortak öneme sahip meselelerde, iki ülkenin çıkarına olacak şekilde koordinasyonu sürdürme vurgusu yaptı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'a Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın da eşlik ettiği Bahreyn ziyaretinin süresine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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