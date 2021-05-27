Ürdün ve BAE'den Filistin'de barış sürecinin korunması çağrısı
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Ürdün ve BAE'den Filistin'de barış sürecinin korunması çağrısı

Ürdün ve BAE'den Filistin'de barış sürecinin korunması çağrısı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin ve İsrail arasındaki ateşkesin korunarak barış sürecinin ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin ve İsrail arasındaki ateşkesin korunarak barış sürecinin ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ürdün'e resmi bir ziyaret düzenleyerek Kral 2. Abdullah'la görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "İki lider ikili ilişkilerin yanı sıra son zamanlarda İsrail'in saldırgan politikası sebebiyle Filistin ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yükselen tansiyon başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının önemine işaret eden Ürdün Kralı ve Abu Dabi Veliaht Prensi, ateşkesin korunarak barış sürecinin ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'da bölgesel anlamda tansiyonun yükselmesine sebep olan ve tekrar eden ihlallerinin durdurulması için Arap ülkelerinin, uluslararası toplumun çaba göstermeye devam etmesinin önemine dikkati çekti.

Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümünün tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini aktaran Ürdün Kralı Abdullah, ülkesinin Kudüs'ün tarihi dokusu ve kutsal değerlerinin korunması için tüm gayretini ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in, Ürdün'ün Mısır ile iş birliği içinde Gazze'de sükuneti sağlamak için gösterdiği çabaları takdir ettiği ve Kral Abdullah'ın Kudüs'teki kutsal mekanların bakımında oynadığı rolün önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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