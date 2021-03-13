Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 5 bin 285'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1388'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 61 kişinin daha vefat ettiği, 4 bin 144 vaka tespit edildiği, 4 bin 594 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 5 bin 285'e, vaka sayısının 469 bine yükseldiği, 390 bin 127 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 159 kişinin enfekte olduğu, 1939 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Can kaybının 1388'e, vaka sayısının 424 bin 405'e çıktığı, 403 bin 478 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al