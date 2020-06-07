Ürdün Vadisi'nde yaşayan Filistinliler İsrail ilhakına direniyor
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Ürdün Vadisi'nde yaşayan Filistinliler İsrail ilhakına direniyor

İsrail yönetiminin ilhak etmeyi planladığı işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda bulunan Ürdün Vadisi sakini Filistinliler, söz konusu ilhak planına karşı yer ve yurtlarına sahip çıkma ve bu çerçevede direnme konusunda ısrarlı.

07.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:45

İsrail yönetiminin ilhak etmeyi planladığı işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda bulunan Ürdün Vadisi sakini Filistinliler, söz konusu ilhak planına karşı yer ve yurtlarına sahip çıkma ve bu çerçevede direnme konusunda ısrarlı.

Bölgede yaşayan Filistinliler, İsrail'in ilhak planı çerçevesinde çeşitli gerekçelerle evlerini yıkarak Ürdün Vadisi'ndeki Filistin nüfusunu bölgeyi terk etmeye zorladığını belirtiyor.

Ürdün sınırı ile Batı Şeria arasında 15 kilometre genişliğinde 120 kilometre uzunluğundaki 1,6 milyon dönümlük alan Ürdün Vadisi olarak adlandırılıyor. Batı Şeria'nın yüzde 30'unu teşkil eden Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 65 bin Filistinli, 11 bin de Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail güçleri, çarşamba günü Batı Şeria'nın Eriha ve El-Halil şehirleri kırsalında yaşayan Filistinli bedevilere ait ev ve çadırlardan oluşan 16 yapıyı yıkmıştı. İsrail güçlerinin yıktığı yapılardan birinin sahibi İbrahim Ebu Dahuk AA muhabirine konuştu.

İsrail güçlerinin yıkımdan sonra bölgeden ayrılmasıyla evinin yeniden inşasına hemen başladığını söyleyen 9 kişilik ailenin reisi Ebu Dahuk, "Bize uzun yıllardır yaşadığımız bu topraktan başka yaşayacak bir yer yok." ifadelerini kullandı.

Ebu Dahuk, işgal güçlerinin bölgede yaşayan Filistinlileri "C bölgesi"nde oldukları gerekçesiyle evlerini terk etmeye zorladığını söyledi.

Bölgeyi terk etmeyi reddettiklerini vurgulayan Ebu Dahuk, "İsrail, Ürdün Vadisi'ni ilhak planını hayata geçiremeyecek." dedi.

"İşgalci İsrail yıktıkça biz yeniden yapacağız"

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Üyesi İyd Hamis de, İsrail yönetiminin Ürdün Vadisi'ni ilhak hazırlıkları çerçevesinde bölgede yaşayan Filistinlileri evlerini terk etmeye zorladığını belirtti.

Hamis, bölgede yaşayan Filistinlilerin kalmakta ısrarcı olduğunu dile getirerek, "İşgalci İsrail yıktıkça biz yeniden yapacağız." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki 246 bedevi Filistinli topluluğun çoğunun Ürdün Vadisi'nde yaşadığını anlatan Hamis, bölgede Avrupa Birliği (AB) fonuyla inşa edilen Filistinlilere ait bazı konteynır yapılara da İsrail ordusu tarafından sökülerek el konulduğuna dikkati çekti.

İsrail ordusu ilhak planına Eriha ve El Halil kırsalından başlamıştı

İsrail askerleri çarşamba günü Eriha kırsalındaki Filistinlilerin yaşadığı Ayn el-Hicle köyüne baskın düzenleyerek bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan etmiş ve köydeki 8 ev ve çadırı yıkmıştı.

El Halil şehri kırsalında bedevilerin yaşadığı Merkez köyüne de baskın düzenleyen İsrail askerleri "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle köydeki 8 ev ve çadırı yıkmıştı.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Ürdün Vadisi'nde yaşayan Filistinliler İsrail ilhakına direniyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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