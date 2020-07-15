Ürdün'ün uyguladığı "önleyici tedbirler" Kovid-19'la mücadelede başarı sağladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ürdün'ün uyguladığı "önleyici tedbirler" Kovid-19'la mücadelede başarı sağladı

Ürdün'ün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önleyici tedbirler, virüsün yayılmasını engelleyerek diğer ülkelere kıyasla bilançonun en az seviyede tutulmasını sağladı.

Ürdün'ün uyguladığı
15.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:28

Ürdün'ün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önleyici tedbirler, virüsün yayılmasını engelleyerek diğer ülkelere kıyasla bilançonun en az seviyede tutulmasını sağladı.

Ürdün'de ilk Kovid-19 vakasına 2 Mart'ta rastlandı. Ülkede o günden bu yana 1198 Kovid-19 vakası tespit edildi, 10 kişi hayatını kaybetti, 1013 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Özellikle son olarak virüse yakalanan kişilerin hepsinin yurt dışından gelenler arasında olduğu da göz önüne alınırsa bu bilanço Ürdün'ün izlediği siyasetin başarılı olduğuna işaret ediyor.

Virüs kontrol altında

Ürdün Ulusal Salgın Komitesi Sözcüsü Dr. Nezir Ubeydat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede çok az vaka tespit edildiğini ve virüsün kontrol altına alındığını belirtti.

Diğer ülkelerde vaka sayılarında büyük artış olduğunu söyleyen Ubeydat, Ürdün'de Kovid-19'a karşı bütün önlemlerin alındığını ifade etti.

Tespit edilen vakaların genellikle yurt dışından gelenlerde ortaya çıktığını ve ülke içinde sınırlı vakanın tehlike oluşturmadığını aktaran Ubeydat, "Önlemler erkenden ve vaktinde alındı. Gereken planı yaptık ve bu plan çerçevesinde Kovid-19'un yayılmasını başarıyla engelledik." dedi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile de ülkesinin, önceden aldığı önlemlerle diğer ülkelere kıyasla virüs krizinden uzak kaldığını belirterek, "Uyguladığımız kaliteli ve işlevsel planlar Ürdün'ü Kovid-19'a karşı başarılı bir pozisyona getirdi. Böylece ülkemiz dünyanın dikkatini çekti. Şüphesiz bu önlemler bizim için zordu ama virüsle mücadelede de bizi istikrarlı hale getirdi." diye konuştu.

Uyumlu çalışma ve kurallara bağlılık

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Dosyası Görevlisi Adnan İshak da "Ürdün'de uyumlu bir çalışma olmasaydı başarıya ulaşılamayacaktı. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığının koyduğu kurallara uydu ve bu sayede virüsle mücadelede başarılı sınıfına dahil olduk." ifadelerini kullandı.

Muhtemel bütün senaryoları düşünerek önlem aldıklarını belirten İshak, ülkede Kovid-19'un ortaya çıktığı mart ayından bu yana 460 binden fazla test yapıldığını sözlerine ekledi.

"Virüsün neden olduğu kriz, tıbbi personelin salgınla nasıl başa çıkılacağı konusundaki uzmanlığını geliştirmenin yanı sıra ekipman ve malzeme açısından da tıp sektöründe önemli ölçüde kalkınma sağladı." diyen İshak, vakaların azalmasına rağmen hala tehlikenin devam ettiğini, herkesin sosyal mesafeyi korumak ve maske takmak gibi salgınla mücadele kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Önleyici tedbirler

Ürdün, Kovid-19'la mücadelede önleyici tedbirler alarak şehirlerin giriş ve çıkışlarına askerler yerleştirdi. Böylece salgın, başta başkent Amman olmak üzere bütün bölgelerde kontrol altına alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kovid-19'la mücadele için, 1992'de göreve gelmesinden beri ilk kez Savunma Kanunu'nu aktif hale getirerek Başbakan Ömer Razzaz'a virüse karşı bütün önlemleri alması için geniş yetki verdi.

Buna paralel olarak, Ürdün hükümeti virüsle mücadele için sokağa çıkma yasağı gibi bir dizi tedbirleri içeren kararları kamuoyuna açıklamıştı.

Virüsle mücadele kapsamında ülkede eğitim ve öğretime ara verilmiş ve virüs kontrol altına alınmadan önce camilerde toplu ibadet bir süre durdurulmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Spor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti Güncel
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 3. Sayfa
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı Magazin
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuğun ayak tabanları patladı
Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuğun ayak tabanları patladı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Koronaya inanmayan ve 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
Şehitlik, Halisdemir'in kaderinde yazılıymış! Arkadaşlarının verdiği izni istemeyip nöbete kalmış
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Murat Kurum Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Hande Yener Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: Ürdün'ün uyguladığı "önleyici tedbirler" Kovid-19'la mücadelede başarı sağladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 13:22:17. #1.15#
title