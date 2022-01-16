Ürdün'ün Suriye sınırında kaçakçılarla çıkan çatışmada 1 subay öldü

Ürdün ordusu, Suriye sınırında kaçakçılarla yaşanan çatışmada bir subayın öldüğünü, 3 askerin yaralandığını duyurdu.

Ordunun resmi internet sitesinde konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımlandı.

Ülkenin kuzeydoğu sınırında sabah saatlerinde bir grup kaçakçının, sınır muhafız güçlerine ateş açtığı belirtilen açıklamada, askerlerin karşılık verdiği ancak kaçakçıların Suriye tarafına kaçtığı ifade edildi.

Çatışmada, yüzbaşı Muhammed Yasin Musa el-Hudayrat'ın hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, bölgedeki arama tarama faaliyetleri sonrası çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ürdün silahlı kuvvetlerinin, sınırları korumak ve ülkenin ulusal güvenliğini hedef almaya çalışanları engellemek için herhangi bir sızma veya kaçakçılık girişimine karşı tüm gücü ve kararlılığıyla mücadele ettiği belirtildi.