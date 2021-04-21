Ürdün'ün İsrailli siber istihbarat firmasıyla görüştüğü iddia edildi
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Ürdün'ün İsrailli siber istihbarat firmasıyla görüştüğü iddia edildi

Ürdün'ün İsrailli siber istihbarat firmasıyla görüştüğü iddia edildi
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

İsrail'in "NSO" adlı siber istihbarat firmasından hizmet almak isteyen Ürdün yönetiminin firmayla çeşitli görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu ileri sürüldü.

İsrail'in "NSO" adlı siber istihbarat firmasından hizmet almak isteyen Ürdün yönetiminin firmayla çeşitli görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu ileri sürüldü.

Amerikan Axios haber sitesinde Barak Ravid imzasıyla yer alan ve görüşmeleri takip eden iki isme dayandırılan haberde, söz konusu görüşmelerin geçen yıl başladığı bildirildi.

Habere göre, Ürdün yönetimi hem terörle mücadele hem de Ürdün Kralı 2. Abdullah'a yönelik muhaliflerin takip edilmesiyle bağlantılı teknolojilerle ilgili olarak İsrailli NSO firmasıyla aylardır birçok görüşme gerçekleştirdi.

İstihbarat ve gözetleme teknolojileri satan firma yetkililerinin Amman'a giderek Ürdünlü yetkililere sunumlar yaptıkları belirtilen haberde, sunumu yapılan teknolojilerin genel istihbarat toplama ve mesajlaşma servislerinin takibi başlıklarıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Haberde atıf yapılan kaynaklardan birisi sözleşmenin imzalandığını, diğeri ise henüz anlaşmanın nihai noktaya ulaşıp ulaşmadığının net olmadığını ifade etti.

İsrail medyası, daha önce de Ürdün'ün NSO ile çalıştığını iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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