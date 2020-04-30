Ürdün'ün, El-Gamr arazisindeki İsrailli çiftçilere tanıdığı hasat süresi sona erdi

Ürdün'ün, 25 yıllığına İsrail'e kiraladıktan sonra geçen yıl kasım ayında geri aldığı El-Gamr arazisinde tarım yapan İsraili çiftçilere mahsüllerini hasat etmeleri için tanıdığı süre sonra erdi.

Ürdün'ün, 25 yıllığına İsrail'e kiraladıktan sonra geçen yıl kasım ayında geri aldığı El-Gamr arazisinde tarım yapan İsraili çiftçilere mahsüllerini hasat etmeleri için tanıdığı süre sonra erdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Fayiz açıklamasında, 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Antlaşması kapsamında 25 yıllığına İsrail'e kiralanan ve geçen yıl kasım ayında tekrar Ürdün'e geçen topraklardaki ürünlerin hasadı için İsrailli çiftçilere tanınan sürenin dolduğunu belirtti.

Sözcü, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer vermedi.

El-Bakura ve El-Gamr arazileri

Ürdün'ün, 1994 yılında imzaladığı Vadi Arabe barış anlaşmasıyla 25 yıllığına İsrail'e kiralanan Bakura ve Gamr arazileri verimli toprakları barındırıyor.

Ülkenin kuzeyindeki İrbid vilayeti yakınlarında yer alan Bakura, yaklaşık 6 bin dönüm alana sahip. Yaklaşık 4 kilometrekarelik bir arazi olan Gamr ise Ürdün'ün güneyindeki El-Akabe kentinde ve sınır bölgesinde yer alıyor.

Sözleşmenin 25 Ekim 2019'da sona ermesi öncesinde ülkede tartışmalar başlamıştı.

Kira akdinin sonlanmasını isteyen Ürdünlüler, protestolar düzenlemiş, parlamentoda onlarca milletvekili sözleşme karşıtı bildiriye imza atmıştı. Bunun üzerine, Ürdün yönetimi de geçen sene kira akdinin yenilenmeyeceğini İsrail tarafına iletmiş ve 10 Kasım 2019'da Bakura ile Gamr'a Ürdün bayrağı dikmişti.

İsrail tarafı ise arazilerde mahsülleri olan çiftçilerin ürünlerini Nisan 2020 sonuna kadar hasat edebileceklerine dair Ürdün ile anlaşma sağladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA