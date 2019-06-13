Ürdün'ün Bahreyn'deki çalıştaya katılımı belirsizliğini koruyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin ay sonunda ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Filistin konulu ekonomi çalıştayına katılım durumunun henüz netliğe kavuşmadığını söyledi.

Safedi, Ürdün'deki devlet televizyonu Memleke'ye, ülkesinin dış politikasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ürdün'ün Manama'daki çalıştaya katılıp katılmayacağının henüz netleşmediğini söyleyen Safedi ancak kararın belli olması halinde açık ve net bir şekilde duyurulacağını ifade etti.

Safedi, "Bahreyn'deki çalıştaya katılma konusunda değerlendirme hakkımızı kullanıyoruz. Dostlarımıza ve kardeşlerimize danışarak değerlendirmeler yapıyoruz. Karar aldığımızda açıkça belirteceğiz." dedi.

Ürdün'ün dış politikada belirli bir tavrı olduğunu vurgulayan Safedi, Kral Abdullah'ın Filistin söz konusu olduğunda hiçbir bahaneyi kabul etmediğini yineledi.

Safedi, Filistin konusunda barış için tek yolun, İsrail işgalinin sona ermesi, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları dahilinde bağımsız Filistin devletinin kurulması olduğunu vurguladı.

Ürdün'ün çalıştaya katılması durumunda, herkesin bildiği bu tavrı kararlılıkla net bir şekilde koruyacaklarına dikkati çeken Safedi, katılmamak için yeterli sebeplerin olması durumunda ise tercihlerini bu yönde kullanacaklarını ifade etti.

Safedi, "Sonuçta bu bir çalıştay. Bizim duruşumuza uygun bir öneri olması durumunda olumlu yaklaşırız, eğer uygun değilse cevabımız hayır olur." diye konuştu.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA