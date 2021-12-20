Ürdün'ün Akabe Limanı'nda gemi trafiği hava şartları nedeniyle askıya alındı - Haberler
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Ürdün'ün Akabe Limanı'nda gemi trafiği hava şartları nedeniyle askıya alındı

Ürdün'ün Akabe Limanı'nda gemi trafiği hava şartları nedeniyle askıya alındı
AA / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün, hava şartları nedeniyle Akabe Limanı'nda gemi trafiğinin askıya alındığını duyurdu.

Ürdün, hava şartları nedeniyle Akabe Limanı'nda gemi trafiğinin askıya alındığını duyurdu.

Hükümete bağlı Denizcilik İdaresi Başkanı Muhammed es-Selman orduya ait internet sitesi Hella Ahbar'a konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Akabe Limanı'nda hava şartlarından kaynaklanabilecek kazaları engellemek amacıyla gemi trafiğinin askıya alındığını ifade eden Selman, dalga yüksekliğinin bir buçuk metreye ulaştığını aktardı.

Selman, sabah saatlerinde askıya alınan gemi trafiğinin, yine bugün açılabileceğini kaydetti.

AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri

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