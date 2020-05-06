Ürdün, Umman ve Filistin'de Kovid-19 önlemlerinde düzenlemeye gidildi
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Ürdün, Umman ve Filistin'de Kovid-19 önlemlerinde düzenlemeye gidildi

Ürdün, Umman ve Filistin'de Kovid-19 önlemlerinde düzenlemeye gidildi
06.05.2020 00:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:06

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ürdün ve Umman'da sokağa çıkma yasaklarında düzenlemeye gidilirken, Filistin'de de kısıtlamalar kısmi şekilde hafifletildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ürdün ve Umman'da sokağa çıkma yasaklarında düzenlemeye gidilirken, Filistin'de de kısıtlamalar kısmi şekilde hafifletildi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tehlikesinin hala devam ettiğini ve her an tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

Adayile, sokağa çıkma yasağının hafta içi kısmi, hafta sonu ise cuma ve cumartesi günleri olmak üzere 2 gün (48 saat) uygulanacağını kaydetti.

Umman

Umman'da da başkent Muskat'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının uzatılması kararı alındı.

Umman'daki Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Muskat'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının 29 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, özel ve devlet okullarındaki eğitim-öğretim yılının 7 Mayıs'ta sona erdirilmesi kararı alındığı aktarıldı.

Filistin

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan önlemlerin kısmi hafifletilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Alınan karar çerçevesinde hiçbir virüs vakasının kaydedilmediği 7 valilik içinde toplu taşımaya izin verildiğini kaydeden İştiyye, berberler ve güzellik salonlarının ise tüm illerde haftada iki gün çalışabileceğini söyledi.

Herhangi bir bölgede vakaların ortadan kalktığı tespit edilmesi durumunda o bölgeden tüm önlemlerin aşamalı olarak kaldırılacağını kaydeden İştiyye, tüm vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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