Ürdün: Tunus'ta yaşananları takip ediyor ve bu zor zamanları geride bırakmalarını umuyoruz
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Ürdün: Tunus'ta yaşananları takip ediyor ve bu zor zamanları geride bırakmalarını umuyoruz

Ürdün: Tunus'ta yaşananları takip ediyor ve bu zor zamanları geride bırakmalarını umuyoruz
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Tunus'ta yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek, ülkenin içinden geçtiği zor durumu geride bırakması temennisinde bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Tunus'ta yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek, ülkenin içinden geçtiği zor durumu geride bırakması temennisinde bulundu.

Safedi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kardeş Tunus'ta yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Kardeşlerimizin, bu zor zamanları, Tunus'un güvenliği ve istikrarını koruyacak, halkının isteklerini gerçekleştirecek, çıkarlarını ve kazanımlarını koruyacak şekilde geride bırakmasını umuyoruz." ifadelerini kullanıldı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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