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Ürdün Ticaret Odası: Ülkedeki Türk yatırımlarını artırmaya çalışıyoruz

Ürdün Ticaret Odası, Türk iş adamlarını ve şirketleri özel sektörde ortaklık kurmaya ve yatırımlar yapmaya teşvik ederek, ülkedeki Türk yatırımını artırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Ürdün Ticaret Odası: Ülkedeki Türk yatırımlarını artırmaya çalışıyoruz
07.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:47

Ürdün Ticaret Odası, Türk iş adamlarını ve şirketleri özel sektörde ortaklık kurmaya ve yatırımlar yapmaya teşvik ederek, ülkedeki Türk yatırımını artırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Ticaret Odası Başkanı Nail el-Kebariti yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi İsmail Aramaz ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin ticari ilişkilere yansımalarını ele aldıklarını ifade eden Kebariti, Ürdün ve Türkiye arasında, özellikle bazı ürünlerle sınırlı olan Ürdün ihracatı bakımından, alışveriş yapılan ürün yelpazesini genişletmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi İsmail Aramaz da görüşmede ekonomik iş birliği için yeni yollar aramaya, iki ülke şirketleri ve özel sektör kuruluşları arasında iletişimin güçlendirilmesine hazır olduklarını ifade etti.

Aramaz, büyükelçiliğin Türk şirketleri, Ürdün'deki yatırımlarını artırmaya teşvik için çalışacağını kaydetti.

Ürdün Ticaret Odasının verilerine göre, Ürdün'ün 2019'da Türkiye'ye ihracatı yaklaşık 49 milyon dolarken, ithalatı 821 milyon dolar.

Kaynak: AA

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