Ürdün: Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine Yemen konusunda yöneltilen eleştirileri reddediyoruz

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Yemen krizi nedeniyle başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine yöneltilen eleştirileri reddettiklerini duyurdu.

Başkent Amman'da İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney ile bir araya gelen Safedi, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Yemen'deki iç savaş ve bu bağlamda Lübnan ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasında devam eden diplomatik krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yemen'deki felaketin sona ermesi için birlikte çalışmanın önemine dikkati çeken Safedi, çözüm için uluslararası toplumla görüşmelere devam edeceklerini belirtti.

Safedi, Yemen'deki İran destekli Husileri ülkedeki krizin çözümünü engellemek ve tutarsız çözüm önerileri sunmakla suçladı.

Yemen'deki tutumu nedeniyle başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine yöneltilen eleştirilere de değinen Safedi, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz gibi, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin güvenliğini kendi güvenliğimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Suudi Arabistan'a ve Körfez'deki kardeşlerimize yönelik her türlü güvenlik saldırısını ve suistimali reddediyoruz."

Safedi ayrıca İrlandalı mevkidaşıyla Yemen'in yanı sıra Suriye, Libya ve Filistin dahil bölgedeki krizleri görüştüklerini aktardı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney de "Bölgedeki çatışmalarda çözümün bir parçası olmak istiyoruz. İrlanda'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde -daimi olmayan- bir sandalyesi var ve bu konularla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Coveney ayrıca, ülkesinin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ayırdığı fonu 9 milyon avroya çıkardığını açıkladı.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a "Yemen" suçlaması

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında, Suudi Arabistan'a yönelik Yemen'deki tutumu nedeniyle suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış ve Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Ancak Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve BAE 30 Ekim'de, Yemen ise 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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