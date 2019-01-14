Ürdün-Suriye Sınırındaki Mülteci Kampında Suriyeli Bir Kadın Kendini Yaktı

Ürdün-Suriye sınır bölgesindeki El-Rekban mülteci kampında zor hayat şartlarına dayanamayan Suriyeli bir kadın kendini yakarak intihar girişiminde bulundu.

Rekban mülteci kampı basın sorumlusu Ömer el-Hımsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rekban mülteci kampında 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Suriyeli bir kadının çocuklarının açlığına dayanamayarak kendini yaktığını söyledi.

Kamptaki sağlık sorumlusu Şukri Şihab ise intihar girişiminde bulunan kadının hayatta olduğunu ancak ağır yanıklar aldığını, tedavisinin Ürdün'de sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA