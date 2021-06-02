Ürdün-Suriye sınırında 377 bin uyuşturucu hap yakalandı
Ürdün'de, Suriye'den ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 377 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ürdün'de, Suriye'den ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 377 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, Suriye'den Ürdün'e sızma girişiminde bulunan uyuşturucu kaçakçılarına karşı angajman kuralları uygulandı.
Suriye yönüne çekilen kaçakçıların Ürdün'e kaçak yollarla sokmaya çalıştığı 377 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Son yıllarda bölgede yaşanan güvenlik zafiyeti sebebiyle özellikle Suriye ve Irak'tan Ürdün topraklarına çok sayıda kaçakçılık amaçlı sızma girişiminde bulunuluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak