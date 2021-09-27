Ürdün-Suriye ekonomik iş birliği toplantıları Amman'da yapıldı - Haberler
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Ürdün-Suriye ekonomik iş birliği toplantıları Amman'da yapıldı

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Ürdün-Suriye ekonomik iş birliği toplantıları Amman'da yapıldı

Ürdün ve Suriye arasında ticaret, ulaştırma, elektrik, tarım ve su kaynakları alanlarında ikili iş birliğini geliştirmek amacıyla başkent Amman'da toplantılar düzenlendi.

Ürdün ve Suriye arasında ticaret, ulaştırma, elektrik, tarım ve su kaynakları alanlarında ikili iş birliğini geliştirmek amacıyla başkent Amman'da toplantılar düzenlendi.

Ürdün hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, toplantıların bakanlar düzeyinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıların amacının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin canlandırılması ve sınır geçişleri yoluyla ticaret alışverişinin yeniden sağlanması olduğu kaydedildi.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ürdün-Suriye ekonomik iş birliği toplantıları Amman'da yapıldı - Haberler
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