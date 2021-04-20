Ürdün, Suriye'den uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye sızma girişimine engel oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün, Suriye'den uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye sızma girişimine engel oldu

Ürdün, Suriye'den uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye sızma girişimine engel oldu
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye uyuşturucu madde sokmaya çalışan bir çete ile çıkan çatışmada, bir subayın yaralandığı, bir kaçakçının öldürüldüğünü duyurdu.

Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye uyuşturucu madde sokmaya çalışan bir çete ile çıkan çatışmada, bir subayın yaralandığı, bir kaçakçının öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, doğu bölgesinde bir sızma girişiminin çıkan çatışmanın ardından engellendiği belirtildi.

Sınır muhafız kuvvetlerinde görev yapan Ürdünlü subayın çatışmada yaralanmasının ardından başkent Amman'daki askeri hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sızma girişimi sırasında uyuşturucu kaçakçılarından bir kişinin öldürüldüğü, diğer çete mensuplarının Suriye topraklarına geri kaçtığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, yapılan incelemeler sonucu yüklü miktarda esrar ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son yıllarda bölgede yaşanan güvenlik zafiyeti sebebiyle özellikle Suriye ve Irak'tan Ürdün topraklarına çok sayıda kaçakçılık amaçlı sızma girişiminde bulunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Esra Erol Cem Yılmaz Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ürdün, Suriye'den uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye sızma girişimine engel oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 05:24:13. #1.14#

title