Ürdün, Suriye'den uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye sızma girişimine engel oldu

Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye uyuşturucu madde sokmaya çalışan bir çete ile çıkan çatışmada, bir subayın yaralandığı, bir kaçakçının öldürüldüğünü duyurdu.