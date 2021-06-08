Ürdün, sınırı geçtikleri gerekçesiyle İsrail'in gözaltına aldığı 2 vatandaşını teslim aldı

Ürdün, geçen ay yasa dışı yollarla sınırı geçtikleri gerekçesiyle İsrail'in gözaltına aldığı 2 Ürdün vatandaşını teslim aldığını duyurdu.

Ürdün, geçen ay yasa dışı yollarla sınırı geçtikleri gerekçesiyle İsrail'in gözaltına aldığı 2 Ürdün vatandaşını teslim aldığını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakanlığın ve ilgili devlet kurumlarının yoğun çabaları sonucunda İsrail makamlarınca gözaltına alınan Ürdün vatandaşları Musab ed-Daice ve Halife el-Anuz hakkındaki suçlamaların düşürüldüğü ve serbest bırakıldıkları belirtildi.

Açıklamada, Ürdün makamlarının söz konusu 2 Ürdün vatandaşını teslim aldığı aktarıldı.

İsrail makamları, 16 Mayıs'ta sınırı geçmeye çalışan Musab ed-Daice ve Halife el-Anuz isimli 2 Ürdün vatandaşını gözaltına almış ve "yasa dışı yollardan ülkeye girmek ve suç eylemi planlamak" suçlamaları yöneltmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz