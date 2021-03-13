Ürdün Sağlık Bakanı, Amman'da devlet hastanesinde oksijen kesintisi sonucu 8 kişinin ölmesi üzerine istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ürdün Sağlık Bakanı, Amman'da devlet hastanesinde oksijen kesintisi sonucu 8 kişinin ölmesi üzerine istifa etti

13.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:09
Ürdün Sağlık Bakanı, Amman'da devlet hastanesinde oksijen kesintisi sonucu 8 kişinin ölmesi üzerine istifa etti

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, başkent Amman'da bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 8 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sunduğunu açıkladı.

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, başkent Amman'da bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 8 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sunduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ubeydat, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, Salt Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayın ahlaki sorumluluğunu üzerine aldığını belirterek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"El-Memleke" adlı Ürdün resmi televizyon kanalında yer alan haberde, 8 hastanın yaşamını yitirdiği olay sebebiyle birçok kişinin durumunun da kritik olduğu belirtilmiş, oksijen kesintisinin nedenine ilişkin bir detaya yer verilmemişti.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne ise olay hakkında acilen bir soruşturma başlatılacağını ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde sürdürüleceğini duyurarak, olayın sorumlularının kanun önünde hesap vereceğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Mustafa Er Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ürdün Sağlık Bakanı, Amman'da devlet hastanesinde oksijen kesintisi sonucu 8 kişinin ölmesi üzerine istifa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 15:11:55. #1.15#
title