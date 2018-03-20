Ürdün Milletvekilleri, Katar'ın Amman Büyükelçisinin Yeniden Çağrılmasını İstedi

Ürdün'de bir grup milletvekili, körfez krizi sebebiyle ülkesine geri gönderilen Katar'ın Amman büyükelçisinin yeniden geri çağrılması için Meclis Başkanı Atıf el Taravine'ye muhtıra verdi.

Milletvekillerinin hazırladığı muhtırada, körfez ülkelerini bir araya getirip körfez krizini çözmek için birlikte çalışmak maksadıyla Katar'ın Amman büyükelçisinin Amman'a geri çağrılması isteğinde bulunuldu.

Geçen yıl 5 Haziran'da çıkan körfez krizi sebebiyle Ürdün hükümeti Katar ile diplomatik ilişkilerini azaltma kararı alıp Katar'ın Amman Büyükelçisini geri göndermişti. Ürdün hükümeti aynı zamanda El-Cezire'nin Ürdün bürolarının da kapatılmasına karar vermişti. - AMMAN