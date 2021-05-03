Ürdün, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle İsrail'e nota verdi
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Ürdün, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle İsrail'e nota verdi

Ürdün, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle İsrail'e nota verdi
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün, Mescid-i Aksa'ya yönelik hukuksuz eylemleri ve ihlallerine karşı İsrail'e diplomatik nota vererek tepkisini iletti.

Ürdün, Mescid-i Aksa'ya yönelik hukuksuz eylemleri ve ihlallerine karşı İsrail'e diplomatik nota vererek tepkisini iletti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, polis korumasında fanatik Yahudilerin ramazanın son on gününde Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermesini kınadı.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın hukuki ve tarihi statüsünü açık bir şekilde ihlal ettiğini belirten Fayiz, bu fiillerinden ötürü İsrail'e nota verdiklerini kaydetti.

Fayiz, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük arazisiyle sadece Müslümanlara ait bir ibadethane olduğunu dile getirdi.

Kudüs Vakıflar İdaresi'nin, Mescid-i Aksa'nın idaresi ve oraya giriş çıkışlardan sorumlu tek makam olduğunu vurgulayan Fayiz, uluslararası topluma, İsrail'e söz konusu ihlallerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Ramazanın ilk gününden bu yana fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e girişleri devam ediyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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