Ürdün Medya Kurulu, tartışma yaratan Amira filminin sinemalarda gösterimi için talep almadıklarını açıkladı

Ürdün Medya Kurulu Başkanı Tarık Ebu er-Ragıb, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların "sperm kaçırma" yoluyla baba olduğu süreci çarpıttığı gerekçesiyle tepki çeken Amira filminin ülkedeki sinema salonlarında gösterimi için talep almadıklarını belirtti.

Ebu Ragıb, Ürdün'ün Oscar'a aday gösterdiği filme ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Filmin büyük tartışmalara yol açtığını ifade eden Ebu Ragıb, Filistinli tutuklularla ilgilenen kurumların filmin "mahkumların sperm kaçırma yöntemiyle dünyaya gelen çocuklarının soyu konusunda şüphe" yarattığı değerlendirmesinde bulunduğunu söyledi.

Görevlerinin sinemalarda gösterilmesi istenen filmleri değerlendirmek olduğuna işaret eden Ebu Ragıb, "Henüz kimse filmin sinemalarda gösterime girmesini talep etmedi." dedi.

Mısırlı Muhammed Diyab'ın yönetmenliğini yaptığı Amira filmi, Ürdün'ün, Mart 2022'de düzenlenecek 94'üncü Akademi Ödüllerindeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.

Filistinli tutuklularla ilgilenen kurumlar, filmin tutukluların "kaçak sperm" yoluyla dünyaya gelen çocuklarının soyundan şüphe edilmesine neden olduğu ve onların fedakarlıklarını hiçe sayarak sanatsal kazanım elde etmeyi amaçladığını belirtiyor.

Ürdün, Mısır ve Filistin ortak yapımı Amira filmi, İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde tutuklu olan babasından elde edilen "kaçak sperm" yoluyla dünyaya gelen "Amira" adlı bir kızın, spermin değiştirildiği ve babasının bir İsrailli olduğunu öğrenmesini konu ediniyor.

AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri

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