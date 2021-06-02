Ürdün Meclisindeki konuşmasının ardından milletvekilliği dondurulan Acarime istifa etti

Ürdün'de elektrik kesintisiyle ilgili Mecliste yaptığı konuşma sonrası milletvekilliği bir yıl süreyle dondurulan Usame el-Acarime, parlamentodaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ürdün'de elektrik kesintisiyle ilgili Mecliste yaptığı konuşma sonrası milletvekilliği bir yıl süreyle dondurulan Usame el-Acarime, parlamentodaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Acarime, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Ürdün halkına seslenerek "Sizlere, parlamentonun işleyişi başta olmak üzere siyasi hayatı düzenleyen anayasal çarpıklıklarla bağlantılı çeşitli nedenlerden ötürü Ürdün Meclisi 19. dönem üyeliğimden istifa ettiğimi ilan ediyorum. Geri dönüşü olmayan bu istifayı tüm onurumla Meclis Başkanı'na sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ürdün Meclisinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ürdün'de milletvekillerinin Meclis Başkanlığına sunulan istifasının kabul ya da reddedilmesi için parlamentoda oylama yapılması gerekiyor.

Elektrik kesintilerinin "kasıtlı" olduğunu söylemişti

Ürdün'de 21 Mayıs'ta enerji dağıtım hatlarında meydana gelen arıza tüm ülke genelinde elektrik kesintisine yol açmıştı.

Acarime, 24 Mayıs'taki Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin, Ürdünlü aşiretlerin Filistin'e destek gösterisini engellemek için kasıtlı şekilde yapıldığını söylemişti.

Meclis Başkanı Abdulmunim el-Avdat ise Acarime'nin konuşmasını gündem dışı olması nedeniyle iç tüzüğe aykırı olarak değerlendirmişti.

Ardından Ürdün Temsilciler Meclisi (parlamentonun birinci kanadı), 27 Mayıs'ta Acarime'nin milletvekilliğini bir yıl süreyle dondurmuştu. Meclisten yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen oylamada, "meclisin itibarına, meclis üyelerine ve iç tüzük kurallarına hakaret ettiği" gerekçesiyle Acarime'nin milletvekilliğinin ve ona tahsis edilen mali ödeneğin bir yıl süreyle dondurulduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al