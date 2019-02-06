Ürdün Meclisinde Rüşvet Tartışması Kavga Çıkardı

Ürdün parlamentosunda rüşvet ve usulsüzlük oturumunda milletvekilleri kavga etti.

Ürdün parlamentosunda rüşvet ve usulsüz atamalar oturumu sırasında hükumet ile muhalefet arasında tartışma çıktı. Muhalefetten Muhammed Erriyati, elinde hükümetin rüşvet verdiğine dair belge olduğunu söylemesiyle tartışma alevlendi. Tansiyonun yükselmesiyle milletvekilleri birbirine girdi.

Öte yandan, muhalefetten Saddah El Habaşina, masasında bulunan şişeyi alarak, diğer iktidar partili Zeyd Eşşevabika'ya fırlattı.

Kavgayı engellemek için parlamentoda bulunan milletvekilleri araya girerek müdahale etti. - AMMAN

Kaynak: İHA