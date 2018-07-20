Ürdün Meclisinde İntihar Girişimi

Ürdün Meclisinde İntihar Girişimi

Ürdün meclisinde yapılan güvenoyu görüşmelerini izleyen bir vatandaş, balkondan kendini atarak intihar girişiminde bulundu.

Ürdün Meclisinde İntihar Girişimi

Ürdün'de bir kişi, hükümet için güven oylaması yapıldığı sırada meclis balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

BAŞBAKAN KONUŞTURULMAZSA KENDİNİ ATMAKLA TEHDİT ETTİ

Ürdün'de Ömer Razzaz'ın kurduğu hükümet için mecliste yapılan güven oylaması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Meclisin üst katında güven oylamasını izleyen bir Ürdün vatandaşı, ülkenin Başbakanı Ömer Razzaz ile konuşmasına izin verilmemesi durumunda kendini balkondan aşağı atacağını söyledi.

HAVADA YAKALADILAR

Razzaz'ın aşağı atlamaması için ikna etmeye çalıştığı Ürdünlü vatandaş, bir anda aşağı atladı. Milletvekilleri ve personel şahsı havada yakalayarak zarar görmesini engelledi. Ürdün Başbakanı Ömer Razzaz'ın, olayın ardından vatandaşla görüştüğü belirtildi

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