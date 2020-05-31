Ürdün Meclisi Filistin Komisyonu, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını kınadı Ürdün Temsilciler Meclisi'ndeki (alt kanat) Filistin Komisyonu, fanatik Yahudilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 aydan fazla kapalı kalan ve bu sabah yeniden ibadete açılan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Ürdün Temsilciler Meclisi'ndeki (alt kanat) Filistin Komisyonu, fanatik Yahudilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 aydan fazla kapalı kalan ve bu sabah yeniden ibadete açılan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirilen bu ihlallere büyük öfke duyulduğu ifade edildi ve baskın kınandı.

Açıklamada, fanatik Yahudilerin gerçekleştirdiği 172'yi aşan baskının mevcut tıkanmayı artırdığı ve çatışma dairesini genişlettiği kaydedildi.

"Baskının, Müslümanların duygularına yapılmış açık bir saldırı ve işgale direnen halka karşı işlenmiş ihlaller zincirinin bir parçası olduğuna" değinilen açıklamada, uluslararası toplumdan söz konusu ihlallerin durması için İsrail'e baskı yapması istendi.

Bu sabah İsrail polisinin eşlik ettiği 75 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girmişti.

Kovid-19 nedeniyle 22 Mart'tan bu yana kapalı olan Mescid-i Aksa bu sabah ibadete açılmıştı.

Kaynak: AA