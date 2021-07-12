Ürdün Mahkemesi, darbe girişiminin davasında son kararı verdi
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Ürdün Mahkemesi, darbe girişiminin davasında son kararı verdi

Ürdün Mahkemesi, darbe girişiminin davasında son kararı verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ürdün Mahkemesi, ülkede Nisan ayında yaşanan darbe girişiminin davasında Suudi Arabistan'ın Eski Özel Elçisi dahil 2 eski yetkiliye 15 yıl hapis cezası verdi.

Ürdün Mahkemesi, ülkede Nisan ayında yaşanan darbe girişiminin davasında Suudi Arabistan'ın Eski Özel Elçisi dahil 2 eski yetkiliye 15 yıl hapis cezası verdi.

Ürdün'de Nisan ayında darbe girişimi yaşandığı ardından eski Veliaht Prensi Hamzah bin El Hüseyin ve eski bir bakanın da aralarında bulunduğu 20 kişinin güvenlik nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gözaltıların ardından, Kraliyet Mahkemesi Veliaht Prensi Hamza bin El Hüseyin'in Kral 2. Abdullah'a sadakat yemini ettiği bir mektup yazdığını bildirirken, diğer yetkililerin darbe ilişkin soruşturması devam etti.

Ürdün Mahkemesi'nde ise şüpheli olduğu bazı Ürdünlü yetkililerin davasını açıldı. Ürdün Mahkemesi, Prens Hamza'nın yargılanmadığı davada bugün son kararını verdi. Mahkeme, Ürdün Eski kraliyet Mahkemesi Başkanı Bassem Awadallah ve Ürdün Suudi Arabistan'ın Eski Özel Temsilcisi Sharif Hassan Bin Zaid, Kral 2. Abdullah'a devirmek için komplo kurdukları belirti. Mahkeme gerekli deliler bulduğunu ve 2 yetkiliye 15 yıl hapis cezası verdiği duyurdu. Mahkeme yapılan darbe girişimi "iktidar sistemine karşı ve isyana teşvik" eden bir eylem olarak nitelendirdi.

(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)

Ürdün Mahkemesi, darbe girişiminin davasında son kararı verdi
Ürdün Mahkemesi, darbe girişiminin davasında son kararı verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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