Ürdün, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ne ilişkin belgeleri Filistin'e teslim etti
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Ürdün, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ne ilişkin belgeleri Filistin'e teslim etti

Ürdün, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ne ilişkin belgeleri Filistin'e teslim etti
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'ün, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden Filistinlilerin oturdukları evlerin kira akitlerine ilişkin belgeleri Filistin yönetimine teslim ettiği bildirildi.

Ürdün'ün, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden Filistinlilerin oturdukları evlerin kira akitlerine ilişkin belgeleri Filistin yönetimine teslim ettiği bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Fayiz, Ürdün'de dönemin İnşa ve Tamir Bakanlığı arşivinde uzun incelemelerin sonunda Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleriyle 1956 yılında yapılan kira sözleşmelerinin ortaya çıktığını kaydetti.

Belgelerin kira sözleşmesi, yazışmalar, sicil kayıtları ve kiracıların isimlerine ilişkin evraktan oluştuğunu belirten Fayiz, söz konusu bulunan tüm belgelerin Filistin'in Amman Büyükelçiliğine teslim edildiğini ifade etti.

Fayiz, Büyükelçiliğe Ürdün İnşa ve Tamir Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) arasındaki onaylanmış 1954 yılında yapılan anlaşma nüshasının da teslim edildiğini, 60 yıl öncesine dair belgelerin bulunması için araştırmaların sürdüğünü vurguladı.

Fayiz, Ürdün'ün İsrail'in Filistinlileri evlerinden ve yurtlarından çıkarılması için yasa dışı ve insanlık dışı çabalarının Ürdün tarafından kınandığını ve haklarına el uzatmanın kabul edilmediğini hatırlattı.

İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı evleri yıkma planı ile kentin Yahudileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikasını uyguladığı gözleniyor.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 Filistinli ailenin İsrailli yerleşimciler lehine evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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