Ürdün, Kudüs'te sanayi bölgesi kurulması kararını kınadı
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Ürdün, Kudüs'te sanayi bölgesi kurulması kararını kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin kararı onaylamasına tepki gösterdi.

Ürdün, Kudüs'te sanayi bölgesi kurulması kararını kınadı
02.08.2020 21:03 | Son Güncelleme: 02.08.2020 22:20

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin kararı onaylamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dayf el-Fayiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün yönetiminin, Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi inşaatlarını reddeden tavrının net olduğunu söyledi.

Fayiz, ülkesinin, Kudüs'ün kuzeyine sanayi bölgesi kurulması kararının onaylanmasını kınadığını belirtti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) dün, Kudüs'teki İsrail Belediyesinin kentte bir sanayi bölgesi kurulması planına onay verdiğini duyurmuştu.

Haberde, çeşitli ticari, sanayi ve mesleki ticarethanelerin olacağı bölgenin 90 dönümlük bir araziye kurulacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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