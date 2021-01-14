Ürdün Kralı ve Veliaht Prens Kovid-19 aşısı oldu

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu duyuruldu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu duyuruldu.

Kraliyet Divanının Twitter hesabından Kral Abdullah, Prens El Hassan bin Talal ve Veliaht Prens Hüseyin'in Kovid-19 aşısı yaptırırken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Ürdün'de 13 Ocak'ta Çin menşeli Sinopharm ve Amerikan menşeli "Pfizer - BionTech" aşıları yapılmaya başlanmıştı.

Öte yandan Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat yaptığı açıklamada, Kovid-19'un daha hızlı yayılan mutasyona uğramış türünde tespit edilen vaka sayısının 25'e yükseldiğini belirtti.

Ubeydat, söz konusu vakaların tümünün yurt dışından gelen kişiler olduğunu ifade etti.

Son verilere göre, Ürdün'de şu ana kadar 310 bin 968 koronavirüs vakası tespit edilirken, salgın sebebiyle 4 bin 91 kişi hayatını kaybetti, 293 bin 531 kişi de sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al