Ürdün Kralı'ndan, İsrail'in Doğu Kudüs'teki müdahalelerine tepki

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ramazan ayında Kudüs sakinlerine yönelik İsrail müdahalelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ramazan ayında Kudüs sakinlerine yönelik İsrail müdahalelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı Abdullah, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ı başkent Amman'da kabul etti.

Filistin meselesi ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Ürdün ile Körfez ülkeleri arasındaki iş birliğini genişletme ve stratejik ortaklığı güçlendirme mekanizmaları tartışıldı.

Görüşme sırasında İsrail'in ramazan ayında Kudüslülere yönelik müdahalelerinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Kral Abdullah, Kudüslülerin kararlılığını da desteklediğini ifade etti.

Hacraf ise Ürdün'ün güvenliğinin Körfez ülkelerinin güvenliği olduğunu vurgulayarak, Amman'ın güvenlik ve istikrarının korunmasına ilişkin aldığı kararlar ve uygulamaların tamamının KİK tarafından desteklendiğini ifade etti.

Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'ndaki barikatlar günler sonra kaldırıldı

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanmış, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale etmişti.

Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki olaylarda en az 130 Filistinli yaralanmış, onlarca Filistinli gözaltına alınmıştı.

Filistinlilerin günlerdir süren mücadelesinin ardından İsrail polisi dün geri adım atarak Şam Kapısı önünde bulunan oturma alanlarındaki barikatların kaldırılmasına müsaade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al