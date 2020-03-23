Ürdün Kralı'ndan halka "sokağa çıkma yasağına uymaları" çağrısı
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İkinci Abdullah, Güncel

Ürdün Kralı'ndan halka "sokağa çıkma yasağına uymaları" çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, halka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına ve yetkililerin açıkladığı talimatlara uymaları çağrısında bulundu.

23.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:34
Ürdün Kralı'ndan halka

Ürdün Kralı 2. Abdullah, halka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına ve yetkililerin açıkladığı talimatlara uymaları çağrısında bulundu.

Kral 2. Abdullah, asker üniformasıyla televizyondan yaptığı konuşmasında, "Bu günlerde ülkemiz, diğer ülkeler gibi istisnai ve zor bir durumdan geçiyor. Bu durumda, bazı uygulamaların hayata geçirilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve istisnai bir iş birliği gerekiyor." dedi.

Herkesi sorumlu davranmaya çağıran Ürdün Kralı, "Sokağa çıkmamanızı ve resmi makamların talimatlarına uymanızı istiyorum. Böylece sevgili ülkemizin korunması noktasındaki sorumluluğumuzu da yerine getirelim." diye konuştu.

Ülkede bugün 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği böylece toplam vaka sayısının 128'e yükseldiği açıklanmıştı.

Ürdün'de koronavirüsle mücadele kapsamında cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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