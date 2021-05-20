Ürdün Kralı, Katar Emiri Al Sani ve ABD Başkan Yardımcısı Harris ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı
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Ürdün Kralı, Katar Emiri Al Sani ve ABD Başkan Yardımcısı Harris ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı

Ürdün Kralı, Katar Emiri Al Sani ve ABD Başkan Yardımcısı Harris ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Filistin topraklarındaki son gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Filistin topraklarındaki son gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın Katar Emiri Al Sani ve ABD Başkan Yardımcısı Harris ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Katar Emiri Al Sani ile gerçekleşen görüşmede, Kral 2. Abdullah'ın Gazze'de gerilimin tırmanmasına yol açan İsrail'in Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki kışkırtıcı ihlallerine son vermesi gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Harris'le görüşmesinde de Kral 2. Abdullah'ın, İsrail'in Doğu Kudüs'teki tehlikeli tırmanışı durdurması ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmesi için bölgesel ve uluslararası tüm çabaların gösterilmesi gerektiğini vurguladığı dile getirildi.

Görüşmede Harris'in ise, Ürdün'ün bölgede istikrarın desteklenmesindeki çabalarından övgüyle söz ederek, ABD'nin Ürdün'e başta kalkınma olmak üzere çeşitli alanlarda desteğini sürdürdüğünü vurguladığı kaydedildi.

Gazze ve Kudüs'teki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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