Ürdün Kralı, İsrail'in kışkırtıcı eylemlerinin bölgeyi gerginliğe sürüklediğini söyledi
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Ürdün Kralı, İsrail'in kışkırtıcı eylemlerinin bölgeyi gerginliğe sürüklediğini söyledi

Ürdün Kralı, İsrail'in kışkırtıcı eylemlerinin bölgeyi gerginliğe sürüklediğini söyledi
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün Kralı Abdullah, İsrail'in Filistin halkına karşı tekrarlanan kışkırtıcı uygulamalarının mevcut gerginliğe yol açtığını ve bölgeyi daha fazla gerginliğe sürüklediğini belirtti.

Ürdün Kralı Abdullah, İsrail'in Filistin halkına karşı tekrarlanan kışkırtıcı uygulamalarının mevcut gerginliğe yol açtığını ve bölgeyi daha fazla gerginliğe sürüklediğini belirtti.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede Kral Abdullah, iki devletli çözüm temelinde kapsamlı barışı ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları dahilinde bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi çözümden başka seçenek olmadığını vurguladı.

İsrail'in Filistin halkına karşı tekrarlanan kışkırtıcı uygulamalarının şu anki gerginliğe yol açtığını ve bölgeyi daha fazla gerginliğe götürdüğünü ifade eden Kral Abdullah, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden yasa dışı şekilde çıkarma girişimlerine ilişkin uyarılarını sürdürdüğünü aktardı.

Kral Abdullah ayrıca, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları durdurmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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