Ürdün Kralı ile BAE Veliaht Prensi bölgesel gelişmeleri görüştü Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

İkili, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin meselesi ile İsrail'in Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planının tehlikeli yansımaları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Kral 2. Abdullah, iki devletli çözümün, Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlığı bitirmenin, adil ve kapsamlı bir barış sağlamanın tek yolu olduğunu belirtti.

Ürdün Kralı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini BAE'ye gerçekleştirdi. Kral 2. Abdullah'ın Abu Dabi ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA