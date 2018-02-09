Ürdün Kralı Iı. Abdullah, Hindistan Başbakanı Modi ile Bir Araya Geldi
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Ürdün Kralı Iı. Abdullah, Hindistan Başbakanı Modi ile Bir Araya Geldi

Ürdün Kralı II. Abdullah, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi kabul etti.

Ürdün Kralı Iı. Abdullah, Hindistan Başbakanı Modi ile Bir Araya Geldi

Ürdün Kralı II. Abdullah, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Ortadoğu ülkelerine resmi ziyaret gerçekleştiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü bağlara vurgu yapılırken, Amman ile Yeni Delhi arasındaki işbirliğini genişletmenin yolları incelendi. Ayrıca görüşmede Kudüs'teki durumlar da ele alınarak, Ürdün'ün korumacı rolüne vurgu yapıldı.

Başbakan Modi ise, iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu etkilerinin olduğuna dikkat çekerek, Hindistan'ın, Krallık ile arasındaki bağları güçlendirme arzusunu dile getirdi. - AMMAN

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