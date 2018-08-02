Ürdün Kralı Iı. Abdullah: "Filistin'in Başkenti Kudüs'tür"

Ürdün Kralı II. Abdullah, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile bir araya geldiği görüşmede Filistin'in başkentinin Kudüs olduğunun altını çizdi.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Ürdün ve Fransa arasındaki stratejik ilişkileri ve bölgedeki durumu görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmelerde bölgedeki barışın tesis edilmesi hakkında konuşan Kral II. Abdullah, Filistin ve İsrail'in anlaşması konusunda çabaların gösterilmesi ve Filistin'in başkentinin Kudüs olması gerektiğini belirtti.

Kral Abdullah, Fransa'nın birçok kalkınma programına sağladığı desteği ve Suriye mülteci krizinin Ürdün ekonomisi üzerindeki büyük yükünü hafiflettiği için teşekkür etti.

Öte yandan, görüşmede Suriye krizinden bahsedilerek, Suriye'nin istikrarı ve güvenliği için aktif adımların atılması ve mültecilerin dönmesi vurgulandı. - AMMAN