Ürdün Kralı: "Bölgedeki istikrar için UNRWA'nın faaliyetleri devam etmeli"
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Ürdün Kralı: "Bölgedeki istikrar için UNRWA'nın faaliyetleri devam etmeli"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede istikrar ve güvenlik için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) hizmetlerinin devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ürdün Kralı:
15.07.2020 21:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:19

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede istikrar ve güvenlik için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) hizmetlerinin devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Kral 2. Abdullah resmi ziyaret için ülkede bulunan UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi El-Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Filistinli mültecilere sürdürülebilir yardım ve hizmet sağlamak için geçen ay düzenlenen konferansın sonuçları ele alındı.

Kral 2. Abdullah, uluslararası toplumun UNRWA'nın çalışmalarına devam etmesini sağlamak için yardım ve finansman yoluyla Filistinli mültecilere karşı sosyal sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Ülkesinin topraklarındaki tüm mültecilere ev sahipliği yapmaya devam etme konusunda kararlı olduğunu kaydeden Ürdün Kralı, UNRWA'nın Filistinlileri destekleme ve sıkıntılarını hafifletme çabalarından övgüyle söz etti.

Ürdün Kralı, "Bölgedeki istikrar için UNRWA'nın faaliyetleri devam etmeli." diyerek, UNRWA hizmetlerinin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini de Ürdün'ün UNRWA'nın çalışmalarını desteklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BM Genel Kurulu tarafından 1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla Filistinli mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin desteğini kestiği 2018'den beri finansal sorunlar yaşayan UNRWA'ya destek için 23 Haziran'da yardım taahhüdü konferansı düzenlenmişti. Konferansta donörlerin 130 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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