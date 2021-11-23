Ürdün Kralı, BAE Veliaht Prensi ile Filistin'i görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkiler ve Filistin meselesini ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral 2. Abdullah, BAE'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Ürdün Kralı, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile bir araya gelerek ve çeşitli alanlarda ikili ilişkiler ve iş birliğini geliştirme yollarını masaya yatırdı.

Görüşmede ayrıca bölgesel meseleler ile Filistin davası ele alındı.

Kral Abdullah, Filistin davasına adil ve kapsamlı barışın gerçekleşmesi için iki devletli çözümün önemli olduğunu vurguladı.

Prens Muhammed ise BAE'nin Ürdün ile ekonomi, ticaret, çevre ve enerji alanları başta olmak üzere her alanda iş birliğine önem verdiğini belirtti.

Kral Abdullah, Bahreyn ziyareti sonrası bugün BAE'ye gelmişti.

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AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri

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