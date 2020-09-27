Ürdün Kralı Abdullah Temsilciler Meclisi'ni feshetti
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Ürdün Kralı Abdullah Temsilciler Meclisi'ni feshetti

27.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:54
Ürdün Kralı Abdullah Temsilciler Meclisi'ni feshetti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 10 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ni feshetti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 10 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ni feshetti.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, yayımladığı kararnameyle Anayasa'nın 32. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Temsilciler Meclisi'ni bugünden itibaren feshettiğini duyurdu.

Ürdün Anayasası'nın 74. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kral Abdullah'ın yayımladığı bu kararnamenin akabinde hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyor.

Kral Abdullah, 29 Temmuz'da, milletvekili genel seçimleri yapılması kararı almıştı. Bunun üzerine Bağımsız Seçim Komisyonu da genel seçimler için 10 Kasım tarihini belirlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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