Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin konusunda "iki devletli çözüm" vurgusu

24.09.2019 23:14

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlığa son vermenin tek yolunun "iki devletli çözüm" olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu'nda konuşan Ürdün Kralı Abdullah, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın küresel anlamda en fazla zarara sebep olan kriz olduğunu ve bu sorunun sadece iki devletli çözümle sonlanabileceğini söyledi.

Tarafların güvenli bir gelecek üzerine kalıcı barışı sağlayamadığına işaret eden Abdullah, bunun bedelinin bölgesel ve küresel istikrarın sağlanamaması olarak ödenmeye devam edileceğini vurguladı.

Abdullah, "Hiç bir şey Filistin halkının uluslararası eşitlik, adalet ve kendi kaderini tayin etme hakkını elinden alamaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA