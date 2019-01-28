Ürdün Kralı Abdullah ile Barzani Bölgesel Gelişmeleri Ele Aldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eski IKBY Başkanı Mesut Barzani bölgedeki son siyasi gelişmeleri ele aldı.

Barzani'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Ürdün'ün başkenti Amman'da Mesut Barzani ile görüştü.

Açıklamada, ikilinin bölgenin son siyasi gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Görüşmede bölgenin istikrarı ve kalkınmasının desteklenmesine önemine değinilerek, ayrıca terörle mücadelede iş birliği konusunun da görüşüldüğü kaydedildi.

Görüşmede eski Irak Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari ile Ürdün Prensi Faysal Bin Hüseyin de hazır bulundu.

Kaynak: AA