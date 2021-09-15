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Ürdün Kralı Abdullah, barış sürecini ABD'nin olumlu tutumları üzerine kurmanın önemli olduğunu söyledi

AA / Laith Al - Haberler | Güncel
Ürdün Kralı Abdullah, barış sürecini ABD'nin olumlu tutumları üzerine kurmanın önemli olduğunu söyledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecini yeniden başlatmak için ABD'nin olumlu tutumları üzerine inşa etmenin ve uluslararası ilgiyi güçlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecini yeniden başlatmak için ABD'nin olumlu tutumları üzerine inşa etmenin ve uluslararası ilgiyi güçlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, New York'ta bazı uluslararası ve Amerikan Yahudi örgütlerinin temsilcilerini kabul etti.

Kral Abdullah, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımların yeniden başlatılması da dahil olmak üzere, ABD yönetiminin Filistin sorunuyla ilgili olumlu adımlarından övgüyle söz etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 çizgisinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden iki devletli çözümün alternatifinin olmadığını dile getirdi.

ABD'li ve uluslararası Yahudi kuruluşların bölgede adil ve kapsamlı barış için yürütülen çabaları desteklemesinin önemine işaret eden Kral Abdullah, İsrail'in, istikrarı bozacak tek taraflı uygulamalardan kaçınması gerektiğini belirtti.

Kral Abdullah, Kudüs'teki mevcut yasal ve tarihi statünün korunması gerektiğinin altını çizdi.

AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ürdün Kralı Abdullah, barış sürecini ABD'nin olumlu tutumları üzerine kurmanın önemli olduğunu söyledi - Haberler
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